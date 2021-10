Duitse werkwijze is nog wennen voor oud-Ajacied Brian Brobbey: "Ik houd niet zo van rennen"

Brian Brobbey verruilde afgelopen zomer Ajax voor RB Leipzig. De 19-jarige spits merkt dat het nog even aanpassen is aan het Duitse voetbal. "Ik wacht nog op meer minuten", zegt de goalgetter, die deze week bij Jong Oranje in actie komt.

Brian Brobbey: "Ik wacht nog op meer minuten" - NH Sport / Stephan Brandhorst

Brobbey moet het in Oost-Duitsland doen met invalbeurten in het laatste kwartier van de wedstrijd. Het is volgens de spits een kwestie van tijd totdat hij de kans krijgt om zich te bewijzen in de Bundesliga en de Champions League.

De Amsterdammer vertrok afgelopen zomer bij Ajax, terwijl er een grote toekomst voor hem lag. Het ging goed en Brobbey was hard op weg om de eerste spits in het elftal van trainer Erik ten Hag te worden, maar toen werd miljoenenaankoop Sébastien Haller binnengehaald. "Ik was belangrijk voor Ajax en nu bij Leipzig ga ik ook proberen belangrijk te zijn." Tekst loopt verder onder de video.

Brian Brobbey: "Ik zit er dicht tegenaan" - NH Sport / Stephan Brandhorst