Besmette bondscoach Louis van Gaal zaterdag op de bank tegen Denemarken

De isolatie na een coronabesmetting geldt voor een periode van vijf dagen nadat de eerste klachten aan het daglicht kwamen. In het geval van Van Gal was dat afgelopen vrijdag. De toen nog verkouden bondscoach testte toen nog negatief. Volgens de KNVB kan Van Gaal donderdag weer uit isolatie, op voorwaarde dat hij dan geen klachten meer heeft.

Na overleg werd besloten dat Van Gaal vandaag de training van het Nederlands elftal wel op locatie kon volgen. De bondscoach werd in een geblindeerd busje naar het trainingsveld gereden en volgde alles op afstand.

Ongelegen moment

De besmetting van Van Gaal kwam op een zeer ongelegen moment. Het Nederlands elftal bereidt zich momenteel in Zeist voor op de oefeninterlands tegen Denemarken en Duitsland. In die duels wilde hij een nieuw systeem in de ploeg slijpen waarmee Oranje op het WK in Qatar voor de dag zal komen.