Gewapende jongens beroven tiener in skatepark Hoofddorp, tijdens anti-messencampagne op scholen

Een 15-jarige jongen is bij een skatepark in Hoofddorp onder bedreiging van een mes beroofd van zijn persoonlijke bezittingen. De politie zoekt vier jongens die hier donderdagavond voor verantwoordelijk waren. Het incident gebeurt juist in de week waarin de politie langs scholen gaat om te praten over het bezit van messen, naar aanleiding van eerdere problemen met jeugdcriminaliteit in de gemeente.

Bedreiging met mes in VR-game in skatepark - NH Nieuws/Google Streetview

Het slachtoffer uit Bennebroek is donderdagavond rond 20.30 uur met twee vrienden bij de skatebaan aan de Deltaweg, als hij wordt aangesproken door een van de jongens. De drie anderen voegen zich snel bij het groepje en er wordt een mes getrokken. Onder bedreiging van het mes geeft de jongen zijn persoonlijke bezittingen aan de jongens, die meteen wegrennen. Mogelijk zijn de verdachten richting het Almkerkplein gerend. Een Burgernet-melding en zoektocht met een politiehelikopter hebben er niet voor kunnen zorgen dat de jongens werden gevonden. Tekst gaat verder onder tweet.

#HMR247 Beroving skatepark. Gisteravond rond 20.30 uur is een 15-jarige jongen uit Bennebroek door vier jongens beroofd... Posted by Politie Basisteam Haarlemmermeer on Friday, March 25, 2022

Er is maar weinig informatie bekend over het signalement van de jongens. Twee van de vier jongens droegen bivakmutsen. Verder zijn de twee verdachten getint en rond de 1.65 en 1.75 meter lang, en waren zij gekleed in een blauwe en witte jas. De politie ging juist deze week met een mobiel medialab langs scholen in Haarlemmermeer in de strijd tegen wapenbezit onder jongeren. Dit is een onderdeel van de campagne YouChoose. Tekst gaat verder.

Lees ook Play Haarlemmermeer Play Rotte eieren en intimidaties: zo wil Haarlemmermeer een einde maken aan jeugdterreur

Jeugdcriminaliteit is een groot probleem in de gemeente Haarlemmermeer. De gemeente stond vorig jaar bovenaan de lijst van plekken met de meeste overlast van jeugd in Noord-Holland. Er gebeuren regelmatig incidenten. Begin deze maand werden bijvoorbeeld in Badhoevedorp nog vier jongeren aangehouden voor het vernielen van een bus. In Nieuw-Vennep worden regelmatig ontmoetingsplekken voor jongeren vernield of bezaaid met lachgasballonnen achtergelaten, en in Hoofddorp moet een casusregisseur de 'criminaliserende jeugd' in het centrum tot bedaren brengen. Tekst gaat verder.

In december 2019 ging het helemaal mis in Hoofddorp. Toen werd de 64-jarige Tom Manting voor de ogen van zijn vrouw Saskia neergestoken toen hij bij winkelcentrum Toolenburg geld opnam bij een geldautomaat. De moord op Tom was voor de gemeente Haarlemmermeer aanleiding voor de campagne tegen het messenbezit onder jongeren.

Rachid Belaini wil overlastgevende jeugd discipline bijbrengen - NH Nieuws