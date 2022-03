West-Friese attracties in de startblokken voor toeristenseizoen

Niets lijkt een vliegende start van het toeristenseizoen in West-Friesland meer in de weg te staan. Ook al viel het vorig jaar voor de grote attracties nog in het water door de coronalockdown, durven de meesten nu weer uit te kijken naar een 'normaal' seizoen.

Vorig jaar viel de start van het toeristische seizoen nog compleet in het water. De chartervaart had het zwaar te verduren en attracties als het Buitenmuseum (onderdeel van het Zuiderzeemuseum) en Sprookjeswonderland konden in de hoogtijmaand april nog niet open. Maar nu ziet het er weer rooskleurig uit.

Voor Sprookjeswonderland in Enkhuizen was het lange tijd behelpen. Toen op een gegeven moment het Sprookjesbos weer open mocht, moesten andere attracties - waaronder de nieuwe Hekspeditie en kasteel Violinde - nog gesloten blijven. Ook het jaarlijkse hoogtepunt, de winteropenstelling, viel tot twee keer toe in het water. Slechts één weekend was het park in 2020 geopend, en in 2021 zelfs maar één dag, na maanden met de opbouw bezig te zijn geweest.

'Kan niet meer fout gaan nu'

Met het vervallen van de coronamaatregelen hoopt directeur Matthijs de Vries dit jaar op weer 40 procent meer bezoekers. "We willen natuurlijk graag terug naar de bezoekersaantallen van 2019 en daarvoor, dat waren er toen zo'n 240 duizend." Alles wijst er dit jaar op dat het seizoen normaal van start kan in april. "Vorig jaar wisten we nog echt niet waar we aan toe waren en gingen we 19 mei weer mondjesmaat open. Nu zou het niet meer fout kunnen gaan".

Toch hebben ze ook lering getrokken uit de crisis. "Dat mensen online op een tijdstip kunnen blijven reserveren, dat blijft. Zo kan er een goeie inschatting gemaakt worden van de te verwachte drukte, zowel voor onszelf als voor de bezoekers."

Rijtuigen Museumstoomtram terug op het spoor

Het seizoen voor de Museumstoomtram gaat ook weer beginnen. "Wij zijn dolblij dat het weer kan. De afgelopen twee seizoenen konden we pas half juni gaan rijden, waardoor we een groot deel van het seizoen kwijt waren. Met name de belangrijke start: als de tulpenvelden in bloei staan", zegt directeur René van den Broeke.

Met het vervallen van de coronamaatregelen, keert de karakteristieke collectie stoomtramrijtuigen weer terug in de dienstregeling. "Eigenlijk keert de mooiste collectie nu weer terug, de houten rijtuigen van 100 jaar oud". Het gaat om ongeveer een derde van de rijtuigen die weer uit het depot gehaald worden. Omdat ze wat kleiner en smaller zijn, konden ze niet worden gebruikt.

Ook de vrijwilligers - een kleine 300 mensen - staan weer te springen. "Gelukkig kunnen we weer op hen rekenen", zegt Van den Broeke. "Een aantal is afgehaakt door omstandigheden, maar ook veel collega's zijn nu na corona weer teruggekeerd."

Corona had een dramatische impact voor de Museumstoomtram. Waar ze normaal gesproken zo'n 100.000 bezoekers hadden, slinkte dat in 2020 met 80 procent. Ook vorig jaar moesten ze 40 duizend bezoekers missen. "De vraag was er wel, maar de bestaande regels lieten het niet toe. We merken het wel aan de reserveringen nu, mensen kunnen niet wachten." Jaarlijks komen er ook veel bezoekers uit de Oost-Aziatische landen, maar die verwacht directeur Van den Broeke dit seizoen nog niet.