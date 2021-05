Er is weer reuring in het sprookjesbos, maar Violinde houdt de kasteeldeuren op slot

"Op een gegeven moment ben je park, bos, strand en speeltuintjes een beetje zat", vertelt een bezoeker die vandaag vanuit Katwijk met haar gezin naar Enkhuizen kwam. "Mijn zus ging hier vaak naartoe en voor onze kleine Michael is het helemaal perfect, de leukste attracties zijn open."

Mondjesmaat druppelen de bezoekers vandaag binnen bij Sprookjeswonderland. De meeste attracties zijn open: de dobberbootjes liggen weer op het water, de oldtimers rijden in het rond en de stoomtrein komt zo nu en dan voorbij. Waar het stil blijft, is het kasteel van Violinde en de nieuwste attractie Hekspeditie. Deze blijven gesloten, omdat ook binnenlocaties en theaters gesloten moeten blijven.

Voor directeur Matthijs de Vries is het een goed begin. "Het is natuurlijk fantastisch dat we weer bezoekers mogen ontvangen, daar doen we het voor", vertelt De Vries. "Het is nog geen drukke dag, maar dat hadden we ook niet verwacht. We zijn weer open, daar gaat het om. En het Pinksterweekend komt eraan; we verwachten dat we dan redelijk vol zitten."

In de reportage hieronder vertelt directeur Matthijs de Vries meer over de heropening van het park.