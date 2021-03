Opnieuw dramatische start voor toeristische sector: 'Het ontbreekt aan perspectief'

WEST-FRIESLAND - Opnieuw een harde klap voor de toeristische sector. Door de verlenging van de lockdown valt voor het tweede jaar op rij de start van het seizoen in het water. Ondanks de onzekerheid probeert de sector er nog wat van te maken. De focus ligt op het najaar, vertelt Marlies Groot van toeristisch samenwerkingsverband Holland Boven Amsterdam. "We hopen dan de schade te kunnen inhalen."

"Het ontbreekt aan perspectief", zegt onder meer Paul van Ommen van Vereniging voor Beroepschartervaart (BBZ). Volgens hem worden de problemen alleen maar groter. Veel reserveringen waren verzet naar dit jaar om te voorkomen dat er moest worden terug betaald. Maar meerdere klanten hebben nu aangegeven geld te willen zien.

En als ze weer mogen varen duurt de aanloop ook nog wel even. "We zijn geen kappers die gelijk aan de slag kunnen. Je hebt te maken met groepen, we hebben zeker een half jaar nodig om volop te draaien. We weten niet voor wie het wanneer een probleem wordt, maar we gaan steeds verder achteruit."

Sprookjeswonderland bespaart waar het kan

Net als bijvoorbeeld het Buitenmuseum in Enkhuizen had ook Sprookjeswonderland lang de hoop om 2 april weer open te kunnen. Het attractiepark had al een moeilijk jaar achter de rug, legt eigenaar Matthijs de Vries uit. "We hadden 44% minder omzet dan normaal. Voor ons is april juist een belangrijke maand. Dan verkopen we seizoenskaarten en hebben we ook schoolreisjes."

Daarom probeert De Vries de kosten zo laag mogelijk te houden. "We huren geen aannemers meer in, maar doen alles in eigen beheer. En ook stellen we niet noodzakelijk onderhoud uit. Daarnaast teren we in op de reserves."