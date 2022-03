19-jarige Alkmaarder gearresteerd voor explosief in auto aan Ruysdaelkade

De bestuurder van een zwarte Volkswagen Polo die gisteren op de Alkmaarse Ruysdaelkade werd gearresteerd voor het bezitten van explosieven, is een 19-jarige Alkmaarder. De verdachte zit in beperking, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Het onderzoek naar het motief van de verdachte is in volle gang, meldt de politie aan NH Nieuws. Verdere informatie kunnen zij op dit moment niet verstrekken.

Verkeerscontrole

Tijdens een verkeerscontrole aan de Ruysdaelkade werd gistermiddag rond 12.30 uur de 19-jarige bestuurder van een zwarte Volkswagen Polo staande gehouden. Volgens de politie maakte de man een 'zenuwachtige en nerveuze indruk'. Dat was reden om zijn auto te doorzoeken.

Daarop trof de politie iets aan waarvan ze vermoedden dat het mogelijke explosieven waren en werd de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) erbij gehaald. De straat werd afgezet en omwonenden werden uit voorzorg verzocht in het achterste gedeelte van hun huis te blijven.

Pakketten zware springstof

Rond 16.50 uur liet de politie weten dat de explosieven waren veiliggesteld. Het bleek te gaan om 'meerdere pakketjes zware springstof'. "Echt van een andere orde dan illegaal vuurwerk", aldus politiewoordvoerder Erwin Sintenie.

Bewoners mochten toen weer hun huis verlaten. Hoewel omwonenden eerder die dag nog nuchter reageerden, schrokken ze toen bleek dat het menens was: "De meeste mensen waren hier niet zo heel erg van slag, maar dit is wel even andere koek", reageert een van hen aan NH Nieuws.

Wat voor explosieven er in de zwarte Volkswagen Polo lagen, is nog niet bekend. Van de explosieven zijn monsters afgenomen en ze zijn in een veilige omgeving vernietigd. Ook waarom de bestuurder de explosieven in de auto had, is niet bekend. "Daarvoor doen we nader onderzoek en gaan we met de verdachte in gesprek", aldus Sintenie.

Tom Jurriaans sprak met buurtbewoners van de Ruysdaelkade: