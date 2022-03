Explosieven aan Alkmaarse Ruysdaelkade veiliggesteld, 'indicatie voor zware springstof'

"Het gevaar is geweken", vertelt politiewoordvoerder Erwin Sintenie aan NH Nieuws. "De spullen die zouden kunnen ontploffen hebben we inmiddels veiliggesteld."

Wat voor explosieven er in de zwarte Volkswagen Polo lagen, is nog niet bekend. "Dat is onderdeel van het onderzoek", vertelt de woordvoerder. De politie heeft 'de indicatie dat het om zware springstof gaat': "Echt van een andere orde dan illegaal vuurwerk."

Van de explosieven zijn monsters afgenomen. Later vandaag worden de explosieven in een veilige omgeving vernietigd.

Waarom de bestuurder de explosieven in de auto had, is niet bekend. "Daarvoor doen we nader onderzoek en gaan we met de verdachte in gesprek", aldus Sintenie. De automobilist is eerder vandaag gearresteerd.