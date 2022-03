Buurtbewoners mogelijk explosief Alkmaar reageren kalm: "Hoop dat ik nog even kan werken"

Mensen die toekijken hoe de Explosieven Opruimingsdienst te werk gaat na de vondst van een mogelijk explosief in Alkmaar, reageren vrij nuchter. "Als het heel spannend was, had de politie de buurt wel ontruimd", vertelt een van hen aan NH Nieuws.

Nadat de politie rond 12.30 uur een mogelijk explosief aantrof in een zwarte Volkswagen Polo op de Ruysdaelkade, zijn omwonenden door de politie verzocht in het achterste deel van hun woning of in hun achtertuin te blijven. Zij hoeven hun woning niet te verlaten.

Bij het rood-witte politielint waarmee de plek is afgezet, staan meerdere buurtbewoners te kijken wat er gebeurt. Een medewerker van het Gezondheidscentrum Alkmaar, dat iets verderop zit, vertelt dat haar werk wel tijdelijk is gesloten. "We willen niet dat de patiënten erlangs gaan", vertelt ze aan NH Nieuws.

'Hopen dat ik nog kan werken'

De vrouw zat aan het water te lunchen toen ze rond 13.15 uur het nieuws hoorde. "Ik schrok er wel even van. Dan ben je gewoon aan het werk en word je ineens verzocht weg te gaan."

Nu wacht ze vooral tot ze weer aan het werk mag: "Eerst was de boodschap dat we over een uurtje wel weer open konden, maar dat duurt nu wel lang", aldus de medewerker. "We hebben vanavond tot acht uur spreekuur, dus ik hoop dat ik nog even kan werken."

Een andere vrouw die staat te kijken, woont aan de Gerard Doustaat. Dat is een zijstraat van de Ruysdaelkade. Zij vertelt dat een aantal buurtbewoners wel 'wat bangig' zijn.

"Ze vinden het niet leuk en denken 'hier in deze buurt'? Maar ik maak mij niet al te veel zorgen, ik mag gewoon vrij bewegen in huis.

Gewoon weer verder

"Iedereen hier denkt natuurlijk: wat is er aan de hand?" vertelt een derde buurtbewoner. "Spanning en sensatie." Toch is ook zij niet bang.

Als het heel spannend was, had de politie de buurt wel ontruimd, redeneert de vrouw. "Maar dat is niet zo. Zelfs de mensen die aan deze weg wonen, mogen gewoon in hun huis blijven. Dan kan het niet al te spannend zijn."

Het wachten is nu tot de Explosieven Opruimingsdienst klaar is: "Dan is alles hier weer weg en gaan we gewoon weer verder", zegt de vrouw vrolijk.

Nerveus

Het mogelijk explosieve object werd even na half 12.30 uur aangetroffen tijdens een 'reguliere verkeerscontrole'. Volgens de politiewoordvoerder gedroeg de bestuurder zich 'heel zenuwachtig'.

"Hij was heel nerveus. Dat was voor ons reden om door te vragen. Toen we in zijn auto keken, troffen we dit aan." De bestuurder is aangehouden voor verhoor.