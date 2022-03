Waar Alkmaarders eerder vandaag nog nuchter reageerden op het nieuws van een mogelijke explosief in hun buurt, is dat wel even anders nu blijkt dat het om meerdere pakketjes zware springstof gaat: "Als het ontploft... je weet niet wat voor bom het is!"

Explosieven blijken serieuze dreiging, buurt geschrokken: "Dit is wel even andere koek" - NH Nieuws

Tijdens een gewone verkeerscontrole aan de Ruysdaelkade werd vanmiddag rond 12.30 uur een zwarte Volkswagen Polo doorzocht. De bestuurder maakte volgens de politie een 'zenuwachtige en nerveuze indruk'. Daarop trof de politie iets aan waarvan ze dachten dat het mogelijke explosieven waren en werd de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) erbij gehaald. De straat werd afgezet en omwonenden werden uit voorzorg verzocht in het achterste gedeelte van hun huis te blijven.

Terwijl de EOD bezig was bij de auto, sprak verslaggever Tom Jurriaans met mensen die bij het rood-witte afzetlint stonden te kijken. Zij maakten een ontspannen indruk en lieten allemaal weten niet zo bang te zijn. "Eerst zien dan geloven", vertelt een van de buurtbewoners. "Echt bang ben ik niet, we zijn nuchtere Hollanders." Een andere bewoner denkt dat het een storm in een glas water is. "We mogen gewoon ons huis. De politie heeft alleen gezegd niet in de buurt van de auto te komen dus ik denk dat het wel meevalt."

Een medewerker van de explosievenopruimingsdienst doet onderzoek - NH/ Tom Jurriaans

Maar dat is toch wel even anders als het nieuws hen bereikt dat de politie indicaties heeft dat er zwaar springstof in de auto lag. "Echt van een andere orde dan illegaal vuurwerk", zei politiewoordvoerder Erwin Sintenie daarover tegen NH Nieuws. Een vrouw die vanmiddag nog dacht dat het niet zo'n vaart zou lopen, is achteraf erg geschrokken: "Dat vind ik wel heel eng", zegt ze. "Als het ontploft... je weet niet wat voor bom het is, daar hebben wij geen verstand van."

Quote "Ik dacht nog: hopelijk is het een misser" Buurtbewoonster

Een andere buurtbewoner is blij dat het met een sisser afliep: "Nou, dan is het heel goed afgelopen", reageert zij ontdaan. "De meeste mensen waren hier niet zo heel erg van slag, maar dit is wel even andere koek. Ik dacht nog: hopelijk is het een misser." Onderzoek Dat de explosieven toevallig ontdekt werden bij een verkeerscontrole, stelt haar enigszins gerust. "Het is niet iets buurtgerelateerd, denk ik", aldus de vrouw. "Ik heb er even over nagedacht, maar dat kan ik mij niet voorstellen." De politie doet nog onderzoek naar de explosieven en het motief van de verdachte. De explosieven worden in een veilige omgeving vernietigd. De automobilist is eerder vandaag gearresteerd.