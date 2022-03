Weesp voor laatste dag op eigen benen, gemeente vanaf morgen bij Amsterdam

De gemeente Weesp is vandaag voor het laatst een eigen gemeente. Het markante stadje aan de Vecht hoort vanaf morgen bij de gemeente Amsterdam en past daarmee in een lange traditie van gemeenten die door de hoofdstad zijn opgeslokt.

De gemeente Amsterdam is in het verleden al meermaals flink groter geworden. Zo werden in 1877 en 1896 delen van omliggende gemeenten bij de stad gevoegd. Maar de grootste uitbreiding was in 1921. Toen werd de stad vier keer zo groot, doordat Amsterdam fuseerde met Buiksloot, Nieuwendam, Ransdorp, Watergraafsmeer en Sloten.

Ook werden er nog delen van de gemeenten Westzaan, Zaandam, Oostzaan, Diemen, Ouder-Amstel en Nieuwer-Amstel en een gedeelte van het open IJ en de Zuiderzee, toegevoegd aan de stad, zo schrijft Stichting Ons Amsterdam.

Amsterdam kreeg er destijds in een klap 36.000 inwoners bij, maar om de mensen ging het niet. Het was de stad vooral te doen om de grond.

