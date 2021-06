Weespers willen af van naam 'Amsterdammers': "Zijn we niet en zullen we nooit worden"

Het kleine stadje zomaar laten opslokken door het grote Amsterdam wil Weesp niet. Er wordt al veel langer druk onderhandeld over hoe dat samengaan van Weesp en Amsterdam er straks uit gaat zien. Een van de belangrijkste punten is dat Weesp straks zeggenschap wil houden over wat er in het eigen Weesp gebeurt. Dat heeft de stad ook voor elkaar gekregen: Weesp krijgt straks na de fusie een bestuurscommissie met een eigen budget, een soort gemeenteraad in het klein, die elke vier jaar wordt gekozen. Deze bestuurscommissie geeft Weesp zelf vorm, onder toeziend oog van het grote Amsterdam.

Weesp en Amsterdam fuseren in maart volgend jaar en worden dan één gemeente. Voor Weesp wordt dat het slotstuk van lang nadenken over haar toekomst. Weesp concludeerde zes jaar geleden dat het te klein was om als zelfstandige gemeente een toekomst te hebben en dat een fusie met een andere gemeente onontkoombaar was. De huwelijkspartner werd dus Amsterdam, op voorspraak van net wat meer dan de helft van de Weesper bevolking.

Geen 'Amsterdammers' meer

Maar dan is er nog die naam: Weesp is bang dat haar bewoners straks geen Weespers meer, maar Amsterdammers worden genoemd. "En dat zou onterecht zijn. Want wat er ook gebeurt: we zijn Weespers en echt geen Amsterdammers", zegt Hilders.

"We hebben zeker wel overeenkomsten, want we zijn allebei een beetje brutaal en eigenwijs. Weesp en Amsterdam passen daarom heus wel goed bij elkaar, maar als het gaat om onze naam willen we een beetje eigenwijs zijn. We zijn ook gewoon anders. Weesp is nog steeds dat schattige kleine stadje met haar leuker Weespers. Dat moet zo blijven. Het is een stukje eigenheid."

Amsterdam zou wat betreft de Weespers dus moeten stoppen met het gebruik van de naam 'Amsterdammers'. "Want dat dekt straks de lading dus niet meer. Een Weesper wordt straks geen Amsterdammer, maar wel een 'inwoner van de gemeente Amsterdam'. Dat zou wat ons betreft veel beter zijn. En als Amsterdam geen afscheid kan nemen van de naam Amsterdammers, spreek ons dan gewoon aan als Amsterdammers en Weespers."

Klein, maar belangrijk detail

De Weespers beseffen dat de aanspreekvorm slechts een klein detail is, maar voor hen wel belangrijk. "Er verandert straks al zoveel voor ons. De gemeente, onze burgemeester, onze wethouders al tal van lokale voorzieningen zoals de bibliotheek en noem maar op. Alles wat Weesps was, wordt Amsterdams. Het gevaar dat sommige burgers van Weesp zich 'opgeslokt' zullen voelen door het grote Amsterdam bestaat. Dat moeten we voorkomen."