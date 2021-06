Alleen de koning kan de fusie van Weesp met Amsterdam nog tegenhouden

Weesp en Amsterdam werken al een paar jaar aan een gezamenlijke toekomst. Drie jaar geleden stemde een kleine meerderheid van de Weespers voor een fusie met Amsterdam boven een fusie met buurgemeente Gooise Meren. De gemeenteraad van Weesp nam dat vervolgens over.

Daar ging twee jaar eerder een zogeheten bestuurskrachtonderzoek aan vooraf. Daaruit concludeerde Weesp dat een zelfstandige toekomst geen optie was. De enige oplossing was een fusie met een andere gemeente. Dat werd dus Amsterdam, dat Weesp vervolgens met open armen ontving.

De afgelopen jaren is er flink onderhandeld over hoe die fusie van Weesp met Amsterdam dan precies uit moet gaan zien. Weesp wilde zelf graag zeggenschap houden over wat er in de eigen stad gebeurt. De stad heeft daar met succes over onderhandeld: Weesp krijgt straks na de fusie een bestuurscommissie met een eigen budget, een soort gemeenteraad in het klein, die elke vier jaar wordt gekozen. Deze bestuurscommissie bepaalt zelf wat er in Weesp gebeurd, onder toeziend oog van het grote Amsterdam.