Verkiezingssensatie Chris Segerius opgenomen in het ziekenhuis: "Het was goed mis"

De sensatie van de gemeenteraadsverkiezingen in Enkhuizen, Chris Segerius, is opgenomen in het ziekenhuis met hartklachten. "Opeens mocht ik niks meer en voor ik het wist zat ik in de ambulance", vertelt hij vanuit zijn ziekenhuisbed.

Jorik Simonides

Segerius was met zijn partij de verrassing tijdens de Enkhuizer verkiezingen. Hij behaalde ook tot zijn eigen verbazing twee zetels. Maar omdat hij de enige kandidaat was, moest hij die tweede zetel weer inleveren. Maar zijn doel was bereikt, een plek in de gemeenteraad. Hij wil openbaar maken dat recreatiegebied Enkhuizerzand ten onrechte voor veel te weinig geld van de hand is gedaan. Maar de installatie in de gemeenteraad, volgende week, moet hij zeer waarschijnlijk aan zich voorbij laten gaan. Kortademig We bellen hem na berichtgeving in het NHD. "Ik was wat kortademig en ben daarvoor bij de huisarts geweest. Die hoorde vocht achter mijn longen en schreef plaspillen voor", vertelt Segerius. "Ik testte negatief op corona, en kwam weer terug bij de dokter. Er werd een hartfilmpje gemaakt, en toen bleek dat het goed mis was. Hij mocht niks meer doen, en moest gelijk naar het ziekenhuis. "Het was allemaal heel plotseling. Ze hebben het vocht achter de longen weggehaald, dus nu gaat het wel wat beter. Maar ik moet een nieuwe hartklep, en dus geopereerd worden." Afwezig "Ik moet geopereerd worden in het AMC", vervolgt de Enkhuizer. "Ik wacht nu totdat ze plek hebben, en vind het best nog wel een aardige ingreep. Dus alles meegerekend, verwacht ik binnen vier weken klaar te zijn."

Quote "Ik kom zeker terug in de raad" Chris Segerius, raadslid lijst segerius

Mocht Segerius niet plaatsnemen in de raad, dan gaat zijn zetel naar een andere partij. Dit omdat hij geen andere kandidaten op de lijst van zijn partij heeft staan. Maar zover gaat het volgens hem niet komen. "Ik kom zeker terug in de raad. Alle documenten heb ik al ingeleverd. Waarschijnlijk mis ik de vergadering volgende week woensdag, en word ik de volgende vergadering beëdigd. Maar mocht ik in afwachting van mijn operatie toch thuis zijn, dan ben ik er woensdag bij." En ook vanuit zijn ziekenhuisbed blijft hij zich opwinden over de deal die Enkhuizen sloot met projectontwikkelaar EuroParcs om het recreatiegebied te ontwikkelen. "Dat klopt gewoon niet, en daar moeten consequenties aan verbonden zitten voor betrokkenen. En er zitten nu meerdere partijen in de raad die vinden dat de geheime documenten over die deal openbaar moeten worden." Coalitiegesprekken Maar eerst is het dus zaak om geopereerd te worden en te herstellen. Dat hij dus waarschijnlijk de start van coalitiegesprekken mist, maakt hem niet uit. "Ik heb tegen Frank van Gangelen gezegd, die het voortouw neemt, dat ik het eens ben met zijn (Enkhuizen Vooruit!, red.) programma. Ik vind alles goed, hoef niks. Behalve als de namen Boland (D66) en Olierook (SP) worden genoemd als potentiële wethouders. Dat is mijn enige bezwaar." In het ziekenhuis lukt het nog niet om stukken te schrijven voor zijn blog. "Ik heb de laptop mee, maar kan mij nog niet goed concentreren. Maar als ik weer thuis ben, hopelijk vanmiddag, dan ga ik weer schrijven. En dan houd ik iedereen op de hoogte van hoe het verder gaat", aldus Segerius. Bekijk hier de reportage die NH Nieuws vorige week met hem maakte na het verkiezingssucces.

