Bewoners eisen inzicht in geheim rapport over 'te goedkope' verkoop Enkhuizerzand

"Het ziet ernaar uit dat het veel te goedkoop verkocht is", zegt Sikkema, inwoner en oprichter van de Piratenpartij Enkhuizen in wording. De projectontwikkelaar zou volgens hem een toeristenbelasting betalen en een bijdrage doen aan het zwembad. "Maar daar ging al een streep doorheen en dat is zorgwekkend. Ik heb het gevoel dat wij als Enkhuizers alleen maar moeten inleveren."

Steeds meer inwoners verzetten zich tegen de geheimhouding, zo ook het Comité tot Behoud Enkhuizerzand. Eind juni is op verzoek van de raad een deel van de geheime documenten al wel openbaar gemaakt, maar niet het taxatierapport van de gemeente. Er zijn twijfels of Enkhuizen wel een goede deal heeft gemaakt met de verkoop van de grond aan de ontwikkelaar.

De grond van recreatiegebied Enkhuizerzand werd een aantal jaar terugverkocht aan projectontwikkelaar Droomparken, die bouwt aan het nieuwe vakantiepark op het terrein. Ook zij hebben een taxatierapport gemaakt en dat rapport is wel openbaar. "Daar staat dus in dat de grond, zonder de camping, 18,4 miljoen euro waard is", legt Sikkema uit.

Hij kan zich niet voorstellen dat het verschil zo groot is en deed een WOB-verzoek om inzage te krijgen. Ook sprak hij afgelopen dinsdag in bij de commissievergadering, waar hij nogmaals vroeg om het openbaar maken van de stukken.

Onderhandelingspositie

Maar de gemeente Enkuizen wil het document nog niet openbaren, omdat er concurrentiegevoelige informatie in staat. Ook wordt er nog extra onderzoek gedaan, onder meer naar de consequenties van de eerder aangepaste plannen van het recreatiegebied. Het op dit moment opheffen van de geheimhouding heeft volgens de gemeente gevolgen voor haar onderhandelingspositie. Mede omdat de ontwikkeling van het totale project Enkhuizerzand, waaronder de recreatiewoningen, de camping, zeilschool en inrichting van de openbare ruimte, nog niet zijn afgerond.

Intussen gaat de bouw van het vakantiepark door. Sikkema: "Voor veel inwoners is het nu nog een ver- van-m'n-bed-show. De huisjes staan nu enkel nog op het surfstrandje. Als de eerste huisjes straks op de rest van het strand staan, gaan mensen pas wakker worden."

Naar de rechter

Door het ingediende WOB-verzoek van Sikkema moet de raad zich opnieuw buigen over de geheimhouding. In de raadsvergadering van 26 oktober wordt beslist of het geheim blijft of niet. Sikkema: "Als dat niet gebeurt, ga ik naar de bestuursrechter. Dit is de enige vervolgmogelijkheid als we daadwerkelijk willen weten of het allemaal zuiver is gegaan of dat er dingen zijn gebeurd waardoor men nu moedwillig alles onder de pet wil houden."

Aangifte tegen college

Ook luis in de pels Chris Segerius dreigt dan aangifte te doen bij de Rijksrecherche tegen het college en de raad van misbruik van bevoegdheden. Maar zover is het nog niet, het is afwachten wat er in de gemeenteraad einde van de maand besproken wordt. Sikkema: "Ik hoop dat ze het openbaar maken en met een fatsoenlijke verklaring komen."