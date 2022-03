Lokale partijen grootste winnaars en meer opvallends: zo stemden we in 't Gooi

Net als vier jaar geleden hebben veel Gooise kiezers hun vertrouwen aan lokale partijen gegeven. In 't Gooi is vooral vertrouwen gegeven aan lokale oppositiepartijen. Daar zijn De Lokale Partij in Wijdemeren, het Goois Democratisch Platform in Gooise Meren, Leefbaar Huizen en Democraten Hilversum de meest concrete voorbeelden van.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen lieten de nodige mensen op social media weten op een lokale partij te gaan stemmen. Vier jaar terug wonnen de lokalo's al veel terrein. Meerdere 'landelijke' partijen in 't Gooi hebben geprobeerd dit tij te keren door de campagne in te gaan met de mededeling dat ook zij wel degelijk lokaal zijn, maar daar lijkt de kiezer nu dus een andere kijk op te hebben.

Massaal

Vooral in de kleinere gemeenten in 't Gooi is massaal op lokale partijen gestemd. In Laren is dat percentage het hoogst. Maar liefst 56,7 procent van de kiezers in dit Gooise dorp hebben op een lokale partij gestemd. Verdeeld over de zeven gemeenten (Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren) heeft ruim 41 procent van 't Gooi op een lokale partij gestemd. In zes van deze zeven plaatsen is een lokale partij ook de grootste.

Collegepartij Larens Behoud blijft nummer één in Laren (30,1 procent), maar levert ten opzichte van vier jaar geleden wel in (6,8 procent en zakt van zes naar vier zetels). De VVD schoof op naar de tweede plek, terwijl Liberaal Laren meer dan 14 procent van de stemmen kreeg, wat een verlies is van bijna 9 procent. Nieuwkomer Groen Laren mag zich met 12,2 procent en twee zetels dé winnaar van de verkiezingen in Laren noemen.

Negatieve uitschieter

Opvallende trend in dit dorp is dat de VVD hier eveneens won (6,7 procent in de plus). Van oudsher is de Gooi en Vechtstreek toch een VVD-bolwerk, maar de liberalen hebben op Laren na overal moeten inleveren. Huizen is voor hen de meest negatieve uitschieter met 6,1 procent minder steun van de kiezer, al blijft de VVD hier nog net de grootste partij.

In Blaricum stemde 52 procent op een lokale partij. Verreweg de meeste stemmen zijn naar collegepartij Hart voor Blaricum gegaan. De lokale partij heeft 40,7 procent - bijna 17 procent meer dan in 2018 - van de stemmen gekregen. Daarmee bezet zij straks zes van de dertien zetels. De Blaricumse Partij haalde 11,3 procent van de stemmen. Dat is een verlies van bijna 7 procent.

