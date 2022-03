Voorlopige uitslag Blaricum binnen: Hart voor Blaricum grootste stijger

Blaricum heeft als eerste gemeente van 't Gooi zijn voorlopige uitslag binnen. Zoals het er nu uitziet, is de partij Hart voor Blaricum de grootste stijger. Ook de PvdA-GroenLinks en het CDA stijgen voorzichtig.

Volgens de eerste cijfers die binnenkomen is Hart voor Blaricum van Willem Pel de allergrootste stijger en haalt 40,7 procent van de stemmen binnen, een stijging van maar liefst 16,8 procent in vergelijking met de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Daarmee stijgt de partij naar zes zetels in de raad, waar het er nu vijf heeft.

De andere twee stijgers zijn PvdA-GroenLinks onder leiding van Bea Kukupessy en het CDA van Ellewies Claushuis. De eerste haalde 8,2 procent van de stemmen binnen, 3,2 procent meer dan vorige verkiezingen, goed voor 1 zetel. Het CDA haalt een half procent meer stemmers op dan vorige verkiezingen en blijft daarom ook met 1 zetel in de raad.

Zetel kwijt

De enige partij die een zetel in moet leveren is de Blaricumse Partij van voormalig wethouder Liesbeth Boersen. Haar partij haalde 11,3 procent van de stemmen binnen, 6,8 procent minder dan vorige verkiezingen en gaat dus van 2 naar 1 zetel. Dit zal wel betekenen dat Boersen hoogstwaarschijnlijk terug in de gemeenteraad van Blaricum zal verschijnen.

De opkomst in Blaricum was lager dan vorige verkiezingen. Toen ging 60,6 procent naar de stembus, nu is dat 58,4 procent.