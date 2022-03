Voorlopige uitslag Huizen: lokale partijen winnen terrein

Dorpsbelangen Huizen van Mirian Rebel en Leefbaar Huizen van Rik de Bruijn gaan naar vier zetels. De lokale partij Transparant Huizen had al één zetel in de raad, maar doet voor het eerst mee aan de verkiezingen. Dit omdat lijsttrekker Bert Schaap onder deze naam doorging in de raad na opgestapt te zijn bij Dorpsbelangen

Het CDA van Rutger Rebel en D66 van Karin van Werven leveren geen zetels in en blijven op drie zetels staan. Wel haalde D66 0,4% meer stemmen op, terwijl het CDA er 0,2% minder ophaalde. Ook de ChristenUnie van Wessel Doorn en de SGP van Rob Bource blijven op hetzelfde aantal zetels staan, respectievelijk twee en één zetel.

Zetels inleveren

De VVD van wethouder en lijsttrekker Roland Boom blijft de grootste partij, maar gaat van zes naar vijf zetels. Fractievoorzitter Jessica Prins zal dit jaar afstand doen van haar voorzitterschap, maar blijft nog een jaar op de achtergrond om nieuwe VVD-raadsleden te ondersteunen.

De PvdA van wethouder Maarten Hoelscher en GroenLinks van Karin Rienstra gaan allebei van drie naar twee zetels. Opvallend aan deze twee partijen is dat ze als aparte partijen op de stembiljetten stonden, maar wel een gezamenlijk verkiezingsprogramma hebben. Dit om tijdens de coalitieformatie samen op te trekken, net als hun landelijke evenknieën.

Net zoals bij de meeste Gooise gemeenten is ook de opkomst in Huizen ook lager. Waar het vorige gemeenteraadsverkiezingen nog 59,7% was, is het nu 55%.