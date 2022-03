Uitslag Gooise Meren: Goois Democratisch Platform grootste partij

Uit de voorlopige verkiezingsuitslag in Gooise Meren blijkt dat lokale partij Goois Democratisch Platform de grootse partij is geworden. Daarmee haalt het de VVD in.

Het Goois Democratisch Platform onder leiding van lijsttrekker Jelmer Kruijt zit in de raad met 3 zetels, maar schraapt nu maar liefst zeven zetels bij elkaar. De VVD van Alexander Luijten heeft er op dit moment acht, maar gaat naar zes zetels.

Lijsttrekker Kruijt noemt het een aardverschuiving. "De VVD is al sinds 1978 hier aan de macht, dus er is zeker wat gebeurd vanavond", zegt hij tegen NH Nieuws. "We voelden wel aankomen dat het een goede uitslag zou worden. Dat merk je als je met mensen spreekt. Maar zo'n uitslag hadden we niet durven dromen." Nu is het aan de partij om de eerste stap naar de coalitiegesprekken te zetten. Wat dat betreft houdt Kruijt de kaarten nog stevig tegen de borst. "We zien meerdere mogelijkheden, maar sluiten geen partijen uit."

Het D66 van Geert-Jan Hendriks is de tweede grote stijger. De partij heeft nu vier zetels, maar gaat naar zes. Daarmee haalt het Hart voor BNM in, die naar vier zetels gaan. Een andere opvallende winnaar is de Partij voor Leefomgeving en Klimaat (Plek) van lijsttrekker Max de Goude. Zijn partij komt met één zetel in de nieuwe raad.

Naast de VVD leveren ook het CDA van Bas Veerman en de PvdA van Rolien Bekkema zetels in. Allebei gaan ze van drie naar twee zetels.

Vorige verkiezingen was de opkomst in Gooise Meren 62,7%. Dit jaar is dat gedaald naar een opkomst van 58,8%.