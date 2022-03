Gevestigde lokale partijen leveren in, blijkt uit voorlopige uitslag Laren

Uit de voorlopige uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in Laren blijkt dat de twee gevestigde lokale partijen, Larens Behoud en Liberaal Laren, zetels moeten inleveren. Groen Laren, VVD en D66 krijgen er zetels bij.

Larens Behoud van lijsttrekker Karel Loeff haalt vier zetels, waar het er nu nog 5 heeft. Ook Liberaal Laren levert in, de partij van Jacqueline Timmerman zal van haar 4 zetels er 2 moeten inleveren.

De lokale partij Groen Laren van Bart Vos (voorheen Larens Behoud) lijkt vooralsnog de grote winnaar van de avond. Ondanks het feit dat de partij al met 1 zetel in de raad zit is dit de eerste keer dat de partij meedoet met verkiezingen. Vos mag er 1 zetel bijtellen.

De VVD met haar 3 zetels in de raad mar er nu 1 bij optellen. Lijsttrekker Jan van Midden had eerder al voorgesolliciteerd op de functie van wethouder Financiën.

De opkomst is laren was 60,1 procent, veel minder dan vorige verkiezingen. Toen was het namelijk 67,2 procent.