Terugkijken verkiezingsdebat Velsen: Meer starterswoningen, betere luchtkwaliteit

Gisteravond vond het verkiezingsdebat in Velsen plaats. De verschillende partijen spraken zich uit over drie thema's: wonen, milieu en leefbaarheid en bereikbaarheid. Daarbij spraken twee bewoners zich uit over problemen waar zij tegenaan lopen rondom de thema's wonen en milieu.

Afgelopen periode heeft Kieskompas in opdracht van NH Nieuws gepeild welke onderwerpen de inwoners van Noord-Holland belangrijk vinden. De thema's wonen, milieu en leefbaarheid en bereikbaarheid worden besproken in het debat. Alle tien de verkiesbare gemeentepartijen waren aanwezig, het debat werd geleid door NH Nieuws journalist Arend de Geus. Wonen Het eerste thema aan bod was wonen. Starter Kaj Stoops, woonachtig in IJmuiden, deelde zijn verhaal met de partijleden. Hij wil een koopwoning in de gemeente Velsen, maar die zijn helaas niet beschikbaar binnen zijn prijscategorie. Zijn hoop had hij gevestigd op het startersproject De Hofgeest, maar de huizen bleken uiteindelijk vanaf 560.000 euro per stuk verkocht te worden.

Stoops: "560.000 is geen starterswoning, dat kan ik niet betalen. Ik woon nu in de sociale huur, maar wij verdienen teveel hiervoor. Doordat wij niks kunnen vinden houden we deze plek ook bezet voor iemand anders." Onvrede omwonenden De partijen zijn het eens dat er meer woningen nodig zijn, met name starters- en seniorenwoningen. Voormalig wethouder Kwant van LGV werd gevraagd waarom er nog niet veel verbeterd is. Kwant wijdt dit aan de onvrede van omwonenden met nieuwe huizen. Kwant: "Die zeggen overal mag gebouwd worden, maar niet in mijn achtertuin." Ook vindt hij procedures te lang duren en hij wil kijken hoe dit kan versnellen.

Scholts van Forza is het eens dat het bouwen te traag gaat en vindt dat het ontbreken van een middensegment de hele markt een probleem oplevert. Scholts: "We moeten nu wachten op alle inspraakmomenten, dat duurt te lang. Ik stel voor dat we gaan bouwen zonder dat procedures af zijn." GroenLinks stelt dat wonen een landelijk probleem is, wat lokaal niet op te lossen is. Fractievoorzitter Sitompul: "We moeten provinciaal en landelijk erop sturen. Als gemeente moet je kijken waar gebouwd kan worden, dat hebben we gedaan. Nu moeten partijen die kunnen bouwen daarop inspelen, gemeente kan dat niet." GroenLinks vindt dat er geen extra locaties nodig zijn voor woningbouw, omdat deze er al genoeg zijn. Het daadwerkelijk gebruiken van die locaties is de prioriteit. Milieu Het tweede onderwerp was Milieu. Dieter van Laar woont al decennia in IJmuiden en snijdt het onderwerp Tata aan. "Ik ben gezond, maar veel mensen om me heen heb ik dood zien gaan aan kanker. Andere gemeentes verbeteren hun lucht steeds meer, maar onze gemeente blijft daarbij achter. Dus politici, doe wat aan de luchtkwaliteit." Scholts van Forza en Diepstraten van Velsen Lokaal stellen dat de gemeente hier weinig aan kan doen. Diepstraten: "Het eerlijke verhaal is: wij gaan hier niet over. We kunnen wel de druk opvoeren op provincie en overheid, wat we ook gaan doen. Tata steel heeft te weinig en niet empathisch gereageerd op bewoners. We zien dat aandacht vragen effect heeft, provincie en de overheid gaan er meer mee aan de slag."

Kwant van LGV ziet het positief in. "Het licht is aan bij Tata, ze zien de problemen, de knop is om. Men wil waterstof en windmolens en de omslag maken naar verduurzaming en groen staal. Maar we moeten aan de mouw van provincie en overheid blijven trekken, dat vergunningen worden aangescherpt. Voor gezondheid moeten we blijven vechten." Kerstbomen verbranden? Kort werd ook nog gesproken over het verbod op kerstbomenverbranding. De partijen verschillen van mening, Velsen Lokaal vindt dat de verbranding moet stoppen, maar VVD vindt dat "betutteling ten top". PvdA vindt dat het een mooie traditie is die je ook mooi kunt ombuigen, naar een gezonder alternatief, zoals dat continu gebeurt. Leefbaarheid en bereikbaarheid Ten slotte werd het debat over leefbaarheid en bereikbaarheid gevoerd. Ter sprake kwam het 'Pont tot Park' plan, een plan voor herinrichting van het centrum van IJmuiden.

CDA Velsen stelt dat het centrum leefbaar en bereikbaar moet zijn. Partijlid Nijemanting stelt: "We gaan niet een tweede Haarlem worden, wij hebben andere ambities. Je moet inspelen op behoeftes van bewoners." Meerdere partijen willen een verbetering van de bereikbaarheid. Velsen lokaal wil het centrum niet te druk maken, door wel ov te faciliteren maar auto's te weren. Christenunie wil ook goede bereikbaarheid met ov en snelle bus verbindingen. PvdA wil in het winkelcentrum inzetten op woningen en de bijpassende voorzieningen. Partijlid Steijn: "We zullen keuzes moeten maken en verder denken aan winkels. Waar kun je elkaar ontmoeten, denk aan een bieb, dagbesteding/inloop locatie of aan horeca." FVD Velsen's Panis stelt dat de focus op woningen moet liggen. "Huizen bouwen en starters ze laten kopen. Ook moet er een woonverordening komen om huisjesmelkers tegen te houden." Wat hem betreft zijn de verbindingen al prima en moet daar geen extra geld aan worden besteed.