Minder parkeerplekken deel oplossing woningnood? IJmuidenaren zijn sceptisch

Minder parkeerplekken per woning, dat kan zorgen voor meer woningen in Velsen. De gemeenteraad besprak dit idee afgelopen woensdag na een memo van Bram Diepstraten, de wethouder mobiliteit en bereikbaarheid. Als de zogenaamde parkeernorm per woning omlaag gaat, kunnen er bij nieuwbouw meer woningen gebouwd worden, zo zwengelde hij de discussie aan. IJmuidenaren denken niet dat hun dorpsgenoten de auto weg zullen doen: “ Het zal moeilijk zijn om mensen te motiveren. De auto is voor hen als een heilige koe.”

Maar ondanks de urgentie van het probleem, voelen de ondervraagde IJmuidenaren veel scepsis over het idee van alternatieve vervoersmiddelen. Een man reageert:

“Het zal moeilijk zijn om mensen te motiveren. De heilige koe staat voor de deur en daar wil men mee blijven rijden.” Een ander beargumenteert dat het openbaar vervoer in IJmuiden momenteel niet voor iedereen praktisch is. Ook is er onder de gevraagden geen draagvlak voor de deelauto. Een dame reageert: “Het is een eigen auto, of niks.”

Bespreking gemeenteraad

Tijdens de raadsessie van afgelopen woensdag kwamen mogelijkheden en beperkingen van het plan naar boven. Raadslid Leo Kwant (Levendig Gezond Velsen) voelt wel wat voor het idee om bij een nieuwe appartementencomplex ook parkeerdekken in het gebouw te verwerken. “Dan ben je in mijn visie van het parkeerprobleem op de straat af.”

Voor Ben Hendriks (PVDA) moeten de veranderingen gaan gelden voor nieuwbouw, en niet voor bestaande woningen. “In de huidige situatie kan je niet zomaar dingen gaan veranderen. Maar als je een nieuwe situatie creëert waarin je nieuwe bewoners van nieuwe woningen meegeeft: er is op deze plek maar beperkte parkeerruimte. Dan weet je waar je rekening mee te houden hebt.”

Na deze eerste beeldvormende sessie gaat het college onderzoek doen naar de mogelijkheden van de parkeernorm. Naar verwachting zal het onderwerp nog voor het einde van het jaar terugkomen in de raad.