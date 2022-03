Liveblog verkiezingen: uitslagen in de provincie, lokale partijen boeken meeste winst

Vooral in Beverwijk boekt Samen Lokaal van fractievoorzitter Ali Bal een grote overwinning. De partij gaat van 2 naar 8 zetels in de gemeenteraad. Alle partijen die in Heemskerk een zetel verliezen, raken die kwijt aan Heemskerk Lokaal. De partij heeft daarmee 9 van de 25 zetels. In Velsen is na Velsen Lokaal de D66 de grootste partij, die behaalt zes zetels.