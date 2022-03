Rapport: nog veel meer overtredingen op ontruimde zorgboerderij Grootschermer

Het blijkt een ware puinhoop te zijn geweest op de veelbesproken zorgboerderij in Grootschermer, waar eerder dit jaar zes dode Schotse Hooglanders werden gevonden. Op de boerderij blijkt nog veel meer mis te zijn geweest, stelt de gemeente Alkmaar na onderzoek.

Dat blijkt uit een rapportage van de gemeente Alkmaar. De zorgboerderij blijkt niet alleen slecht voor haar dieren te hebben gezorgd, maar ook stelselmatig milieuregels te hebben overtreden. Bovendien staan (of stonden) er illegale bouwwerken en containers op het terrein.

Schotse hooglanders

Op het erf van de Lambertushoeve werden half januari zes dode Schotse hooglanders gevonden. Tien andere Schotse hooglanders waren nog wel in leven, maar drie ervan waren er zo slecht aan toe dat ze een spuitje kregen. De rest werd in beslag genomen.

De zorgboerderij bleek hardleers. Nog geen twee weken later was er een volgende controle en toen werden er ook nog lama's, paarden en pony's en hangbuikzwijntjes in beslag genomen, omdat er slecht voor gezorgd werd.

Andere overtredingen

Bij deze zelfde controle constateerden de controleurs ook meerdere milieuovertredingen. Zo bleek er nog asbest op het terrein aanwezig, dat niet volgens de regels was weggehaald en lagen her en der gevaarlijke stoffen op het terrein.

De zorgboerderij ving eerder kinderen van een zorginstelling op voor dagbesteding. Op het moment van de controles waren er geen kinderen op de boerderij aanwezig. De zorginstelling waarmee werd samengewerkt, had de banden eerder al verbroken. Een ander kind dat wel op de zorgboerderij werd opgevangen, gaat daar inmiddels niet meer heen.

Vinger aan de pols

De gemeente en de politie zeggen een vinger aan de pols te houden. Als er signalen zijn dat er weer kinderen worden opgevangen, wordt de Inspectie Jeugd en Gezin weer ingeschakeld. De gemeente probeert de eigenaar van de zorgboerderij met dwangsommen zover te krijgen om zijn boerderij op orde te brengen en schoon te maken.