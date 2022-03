Hoe een speurhond de strijd aanbindt met de hardnekkige Japanse duizendknoop

Op steeds meer plaatsen in Noord-Holland zorgt de Japanse duizendknoop voor grote problemen. Maar nu is er een doorbraak in de bestrijding van de plant, en daar spelen speurhonden een belangrijke rol in. Hoe dat werkt vertelde hondentrainer Wesley Visscher van Scent Imprint for Dogs samen met ecoloog Lonneke Klein-Aarts in het programma Lunchroom op NH Radio.

Wesley Visscher

Wesley traint speurhonden in binnen- en buitenland. Zijn speurhonden hebben een geweldige neus waarmee ze explosieven, drugs, wilde dieren, ivoor en nog veel meer mee kunnen opsporen. Sinds kort kunnen de honden dus ook de Japanse duizendknoop opsporen met hun scherpe neus. Dat is een hardnekkig onkruid dat moeilijk te bestrijden is en ook nog eens veel schade aanricht. Wesley legt uit hoe hij de speurhonden traint: “De hond denkt dat hij zijn speeltje zoekt. Alleen maken wij een associatie tussen speeltje en geur, en de hond wil gewoon een beloning. Dus als een hond iets goed ruikt en een brokje krijgt, is dat een motivatie om dat vaker te doen.” Invasieve plant Lonneke Klein-Aarts uit Schoorl is ecoloog en adviseur Natuurontwikkeling en invasieve soorten bij hoveniersbedrijf Hoek, dat onder andere in Ursem is gevestigd. Lonneke is gespecialiseerd in het bestrijden van de duizendknoop. Deze plant komt in Noord-Holland heel veel voor, vooral in Amsterdam.

Quote "Met zijn enorme groeikracht breidt de plant zich razendsnel uit" Lonneke Klein-Aarts - Ecoloog

"De duizendknoop is een invasieve plant die andere soorten verdringt. Met z’n enorme groeikracht breidt de plant zich razendsnel uit door zaden of wortels.” De plant is heel lastig te verwijderen en voelt zich eigenlijk overal wel thuis, of het nou heel vochtig is of juist helemaal niet. Dus dat betekent dat hij ook overal groeit. 'Wortels van meer dan 10 centimeter doorsnee' Waar de duizendknoop groeit, kan iets anders niet groeien, Hierdoor komen dieren die afhankelijk zijn van een bepaald type plant in de problemen. Maar ook mensen kunnen last krijgen van deze woekeraar: “Je hebt wortels van meer dan 10 centimeter doorsnee en die duwen gewoon je fundering opzij en kunnen ook huizen binnen komen. Dus het heeft wel heel veel effect op constructies”, vertelt Lonneke. De honden van Wesley kunnen de wortels van de plant ruiken, ook al zitten ze twee meter onder de grond. Als de hond een spoor ruikt van de Japanse duizendknoop kan het team van Lonneke daar gaan graven en de plant verwijderen, in de hoop dat hij niet meer terug komt. “Wij zijn nu 2 honden aan het opleiden: Bliss en haar broertje Bruce en het plan is dat Bliss dan bij mij komt wonen en dan gewoon elke dag mee gaat naar het werk.” Luister het hele gesprek met Wesley en Lonneke terug in onze podcast.