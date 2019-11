Vrijwilligers strijden tegen 'terroristenplant' Japanse duizendknoop

KOOG AAN DE ZAAN - Twintig vrijwilligers pakte vandaag met de schop de Japanse duizendknoop aan. De exotische plant woekert stevig om zich heen en dat is een doorn in het oog van de inwoners van Koog aan de Zaan.

De brutale duizendknoop is niet te stoppen en kan zelfs door de kieren van beton en asfalt heen groeien. De vrijwilligers zijn bezorgd dat de plant teveel ruimte inneemt. "Dan heb je eenzijdige groei en dat is niet goed. We hebben mooie perken en dat moet zo blijven."

De gemeente heeft al van alles geprobeerd om de exoot aan te pakken, maar niets leek te werken. Arjan Schreuder is groenbeheerder van de gemeente en hij zat met zijn handen in het haar. "Uitgraven werkte niet. En ook bestrijding met heet water of met stoom heeft geen effect. Al probeer je het ondergronds, al probeer je het bovengronds. Het werkt niet echt."