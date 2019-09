Uitgeestse 'duizendknoopjager' schrijft brandbrief aan ProRail: "Wil ze wakker schudden"

UITGEEST - ProRail moet zijn verantwoordelijk nemen bij het verwijderen van de inheemse Japanse duizendknoop. Dat schrijft Uitgeester Nico Brantjes in een brandbrief aan de spoorwegbeheerder. "Ik probeer ze wakker te schudden, want wat ik weghaal aan duizendknoop in het dorp, groeit vanaf hun terrein gewoon weer terug."

Als voormalig groenspecialist van de gemeente Heemskerk weet Brantjes waar hij het over heeft als het gaat om groenbeheer. Sinds zijn pensionering zet hij zich vrijwillig in om de oprukkende Japanse duizendknoop uit te roeien in zijn woonplaats. "Het is een uiterst moeilijk te bestrijden plant, dat door veel gemeenten en overheden wordt onderschat", zo vertelt Brantjes tegenover NH Nieuws. "De plant vreet zich zelfs door asfalt en muren heen."

In en rond het station van Uitgeest is de duizendknoopjager vaak te vinden om de plant 'kapot te steken'. "Je moet ze echt uitroeien, anders heeft het geen zin."

En dat is ook waar wat hem betreft de schoen wringt. Behoudens een keer snoeien doet de spoorwegbeheerder volgens hem niets, waardoor de woekerende plantsoort keer op keer onder het hek door weer terugkomt het dorp. "Ik voel mij bij u een roepende in de woestijn", zo schrijft hij in de brief. "De eigenaar van het spoor moet zijn verantwoordelijkheid weten. Jammer, want voordat je het weet woekert de duizendknoop weer naar de andere eigenaren."

ProRail

Een woordvoerder van ProRail laat weten de brief van Nico door te sturen naar experts in de regio. Daar moet worden onderzocht of de duizendknoop kan worden verwijderd.

Het onderwerp over de exotische wildgroei langs het spoor staat intern hoog op de agenda, zo schrijft de spoorwegbeheerder in een reactie aan NH Nieuws. "Ook hebben wij een intern meldpunt opgericht, zodat wij meer inzicht krijgen waar de planten voorkomen. Ook deze melding zal worden doorgezet naar dat meldpunt."