Nieuw 'wapen' getest in strijd tegen Japanse duizendknoop

AMSTERDAM - Amsterdam zet een nieuw wapen in tegen de Japanse duizendknoop. Door de grond waarin de plant groeit te verhitten moet de duizendknoop voor eens en altijd worden uitgeroeid. De Japanse duizendknoop is op zo'n duizend plekken in de stad te vinden en woekert zich door funderingen, kademuren en bestrating. En dat levert veel schade op.

Op een hoek van het Rembrandtpark is een stukje grond afgezet met hekken. Vanaf een container op de brug lopen slangen naar beneden, zo de grond in. Via deze slangen wordt hete lucht de bodem ingeblazen. Ted Vendrig is projectmanager van het bedrijf die de testen uitvoert. "De wortels gaan dood als we de bodem boven de vijftig graden verwarmen voor een bepaalde tijd. Dan wordt het hele pakket eigenlijk verdelgd." Maar daarmee ook al het andere leven in de bodem. "Ook andere planten gaan dood. Het bodemleven gaat ook tijdelijk dood. Maar het voordeel is dat als de Japanse duizendknoop weg is, je de bodem opnieuw kan inzaaien met planten, en ook het bodemleven zal weer snel naar die plek trekken." Tekst gaat door onder de video

Nieuw wapen tegen de Japanse duizendknoop - NH Nieuws

De techniek wordt in het Rembrandtpark voor het eerst in het wild getest. De gemeente heeft ruim acht miljoen euro uitgetrokken voor de bestrijding van de plant. Dat geld wordt onder meer gebruikt voor sanering van groeiplaatsen en het voorkomen van verdere verspreiding. Jaike Bijveld van de gemeente: "We weten dat er zeker duizend groeiplekken zijn in de stad. En op sommige plekken kunnen die echt flinke schade toebrengen. Het is echt een heel groot probleem."

Resultaten Maar misschien dat het kapotbranden van de wortels dus een oplossing is. Bijveld: "De plant sterft af in het najaar. Als het weer warmer wordt in de lente begint ie weer te groeien. En dat is het moment waarop we de eerste resultaten zouden moeten zien. Als het gaat groeien is het niet goed."