Eerste vluchtelingen opgevangen door gemeente, maar zoektocht naar locatie blijft

Er wordt nog steeds naarstig gezocht naar een grotere noodopvanglocatie, maar ook een locatie waar de eerste vluchtelingen naar toe kunnen doorstromen. De gemeente hoopt daar nog deze week informatie over te kunnen geven.

Een week geleden zei een woordvoerder al dat de opvang 'een heel grote operatie' is. "Denk aan faciliteiten als de gezondheidszorg, maar ook scholing voor kinderen en verzekeringen. Dat vergt echt wat opstarttijd." Voor nu is in ieder geval een regionaal loket ingesteld met een telefoonnummer voor vragen.

Velserpoort

Een paar gezinnen heeft inmiddels onderdak gekregen in de reguliere opvang Velserpoort in Haarlem-Noord. Een groep van zes personen heeft onderdak gekregen in hotelkamers, die de gemeente werden aangeboden.

Hoeveel vluchtelingen onderdak hebben gekregen bij particulieren in de gemeente, is onduidelijk. De hulp bij deze opvang is door het rijk in handen gelegd van het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk en het Leger des Heils. Haarlemmers die zich willen aanmelden voor een opvangplek, kunnen zich bij deze organisaties melden.

Geen asielzoekers

Omdat de Oekraïners geen asiel hoeven aan te vragen en zonder visum Nederland kunnen inreizen, hoeven ze zich niet bij het Centraal Opvang voor asielzoekers (COA) te registreren. Dat verloopt via de gemeenten.