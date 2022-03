42 Oekraïense vluchtelingen opgehaald bij Poolse grens, 'gejuich bij Amsterdam'

En zo vertrokken er vorige week al twee collega's richting de Poolse grens. Volgens Maarten was het daar toen nog rustiger. "En de Oekraïners die er wel zaten, wilden graag daar blijven. Dichtbij hun familie. Maar dat hou je maar een paar dagen vol. Daarom kregen we de bus nu wel gevuld. Andere collega's van ACN zijn er gisteren heengegaan om de reis terug te begeleiden."

"Daar komen nu ontzettend veel vluchtelingen aan", vertelt Van As. Vorige week startte hij al een geldinzamelingsactie onder de leden van ACN. "Dat ging meteen erg hard, er worden nog elke dag grote bedragen overgemaakt. Maar omdat het grensgebied met Polen nu volstroomt met vluchtelingen, wilden we nog meer doen."

"Sommigen hebben maar een halve tas met spullen mee", zegt Maarten van As, directeur van luchtvrachtmaatschappij Air Cargo Netherlands (ACN). Hij regelt de actie vanuit Nederland. "Daar schrok ik heel erg van. Het geeft wel aan hoe de situatie daar op dit moment is."

Jacques Leijssenaar en Elisabetta Dell'Orto reisden gisteren mee naar de grens met Oekraïne om de vluchtelingen daar met de bus op te vangen. "Ze zijn heel dankbaar dat wij dit gedaan hebben", aldus Leijssenaar. "Toen we eindelijk bij Amsterdam aankwamen, begonnen ze te juichen."

Sommige Oekraïners gaven al aan dat ze niet meer terug zouden willen als hun land in Russische handen valt, vertelt Leijssenaar. "Toen kwam wel het besef dat we deze mensen langer onderdak moeten bieden dan voor even. Sommigen willen hier een bestaan opbouwen."

Het team van ACN is met de overheid in gesprek over het vervolg van de opvang van de vluchtelingen. "Er is toegezegd dat ook na de eerste dagen voor een veilige opvang gezorgd gaat worden. Waar dat is, is nog even afwachten van wat de veiligheidsregio beslist", aldus Van As.