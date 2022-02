Druk hoog op maatschappelijke opvang Velserpoort mede door woningnood

Sinds de opening van de maatschappelijke opvang of ook wel noodopvang Velserpoort in Haarlem in 2015, zijn de 23 familiekamers eigenlijk altijd wel bezet. "De druk is hoog op de familieopvang", zo laat een woordvoerder van de gemeente Haarlem weten. Door de woningnood wordt de druk op de opvang alleen maar hoger.

Gezinnen uit Haarlem die dakloos raken, kunnen terecht in Velserpoort. Maar ook gezinnen van buiten Haarlem worden er opgevangen. De gezinnen komen uit alle lagen van de bevolking en de woningnood speelt hier ook geregeld een belangrijke rol. "De woningmarkt zit potdicht", zo vertelt Loutfia El Makrini, maatschappelijk werker van HVO Querido en werkzaam bij Velserpoort. "Het is vaak heel lastig om aan een woning te komen. Ook in Limburg is het lastig. De mensen die hier zitten hebben vaak ook gewoon werk, maar zijn het dak boven hun hoofd kwijt geraakt."

Ook de 8 ouders met kinderen die in het oude klooster op landgoed Dennenheuvel in Bloemendaal wonen en over twee weken hun woning uit moeten, worden door de gemeente doorverwezen naar de familieopvang in Velserpoort. Iets was bewoner Saskia Frederiks totaal niet ziet zitten voor haar zelf en haar twee kinderen. "Dat er geen plek is in de samenleving voor ons behalve de crisisopvang, ervaar ik als heel shockerend."

Renate is één van de huidige bewoners van Velserpoort, samen met haar man en twee kinderen. In december 2020 kwam ze er terecht nadat ze uit haar ouderlijk huis was gezet. "Mijn vader was naar Thailand vertrokken en besloot daar te blijven. Toen moesten we uit zijn huis en stonden we binnen een paar dagen op straat." Ze kwam in Velserpoort terecht met haar zoon en dochter van 7 en 8 jaar.