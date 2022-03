Protest tegen parkeerplannen Meerwijk effectief: "Het is van de baan"

Het protest van de bewoners van Meerwijk in Haarlem tegen plannen van de gemeente waarbij veel parkeerplekken in de wijk verdwijnen, pakt positief voor hen uit. Gemeenteraadslid Bas van Leeuwen die namens D66 aanwezig was bij het protest op het Leonardo Davinciplein is overstag gegaan. "Hij heeft gezegd dat de plannen van de baan zijn. Ik kan het nog steeds niet geloven", vertelt Coby Tigchelaar namens de actiegroep Meerwijk.

Op het protest vanmiddag waren zo'n 100 bewoners uit de wijk afgekomen. Ze kregen een formulier uitgereikt van de actiegroep Meerwijk waarop ze kenbaar konden maken tegen de huidige plannen voor de herinrichting te zijn. "Het idee was dat ze die zouden opsturen naar de gemeente, maar dat is niet meer nodig nu. Bas van Leeuwen van D66 heeft ons toegezegd dat het niet doorgaat", vertelt Tigchelaar die het nog amper kan bevatten. D66 Bas van Leeuwen van D66 laat in een reactie aan NH Nieuws/H105 weten dat het niet goed voelt om met de huidige plannen verder te gaan. "Aan het begin hebben we gezegd dat we niet 4 of 10 miljoen, maar 24 miljoen euro willen uitgeven voor de herinrichting van de wijk, omdat er al 40 jaar niks aan gedaan was. En dan zeg je eigenlijk tegen de inwoners: 'hier hebben we een mooi cadeau'. Terwijl de inwoners naar het cadeau kijken en eigenlijk zeggen, maar dit willen we niet."

De plannen voor Meerwijk zouden komende donderdag in de commissievergadering besproken worden, maar dat gaat nu niet door. De hele oppositie was al tegen de plannen en nu D66, die in de coalitie zit, ook tegen de huidige plannen is, wordt het onderwerp voor komende donderdag geschrapt. D66 wil dat het nieuwe college na de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw naar de plannen gaat kijken. "Er zijn nu veel te veel vragen om het nu te bespreken in de commissie." Coby Tigchelaar is enorm opgelucht na een flinke strijd van maanden. "Ik krijg zoveel reacties van mensen die zich zorgen maken over het verdwijnen van honderden parkeerplaatsen in onze wijk. Als het nu echt van de baan is, is dat natuurlijk heel mooi. Maar ik moet het eerst zien, dan geloven."