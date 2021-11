Gemeente biedt luisterend oor aan Meerwijk: nieuwe bijeenkomst over parkeerplekken

Die toezegging deed wethouder Robert Berkhout gisteravond aan de gemeenteraad en 8 insprekers die hun zorgen uitten over de plannen.

Duidelijk is dat de zorgen van de bewoners van de wijk over de grote renovatieplannen niet zijn gehoord. Een gevolg van die grote operatie is dat auto's nog maar aan één kant van de straat kunnen staan. Een klankbordgroep van Haarlemmers in die straten had juist aangegeven deze optie af te wijzen. Er is nu al bijna geen plek in de wijk en mensen zouden hun voertuig in de toekomst nog amper kwijt kunnen. De gemeente rekent met 0,8 auto per gezin terwijl de meeste huishoudens 1 of zelfs 2 auto's gebruiken.

Communicatie

Die zorgen lijken amper tot niet door de gemeenteraad te zijn meegenomen in de besluitvorming. "Er is iets in de communicatie niet goed gegaan", concludeerde wethouder Berkhout gisteren. De GroenLinkser heeft sinds kort deze portefeuille overgenomen van de opgestapte CDA-wethouder Michel Rog.

Tijdens een bijeenkomst met burgemeester Jos Wienen vorige maand liet de buurt ook weten niet te zijn meegenomen in de plannen. De bewoners zouden niet bij het project betrokken zijn geweest en vanuit de gemeente zou er niet of nauwelijks met hen zijn gecommuniceerd, zei de wijkraad toen.

Barricaderen

Dat de plannen in het verkeerde keelgat schieten, werd ook toen duidelijk. Buurtbewoner Miranda zei destijds dat ze met anderen langs de deuren was geweest en 600 handtekeningen onder een petitie had opgehaald. "Als er geen oplossing komt, dan ondernemen we verdere stappen. Dan gaan we de straten barricaderen. We zitten niet te wachten op een recreatiegebied, we willen gewoon onze auto voor de deur parkeren."

Wethouder Berkhout wil in december bijeenkomen om te luisteren naar de bezwaren van de bewoners en om de uitkomsten van het parkeerdrukonderzoek te delen. Zijn boodschap aan de insprekers over de plannen is duidelijk: "Er valt zeker nog over te spreken."