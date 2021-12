Honderden krabbels voor voldoende parkeerplek in Meerwijk: "Serieus naar zorgen kijken"

Met 670 handtekeningen proberen bewoners van het Haarlemse Meerwijk een forse vermindering van het aantal parkeerplaatsen tegen te houden. Omdat de wijk groener moet worden, zou er na de renovatie van de straten zou er nog maar aan één kant geparkeerd kunnen worden. "Dit is nog al wat", stelt de kersverse wethouder Eva de Raadt als ze vanmiddag het pakket handtekeningen in ontvangst neemt.

Wethouder De Raadt is de opvolger van de opgestapte wethouder Michel Rog en de vierde wethouder die zich over dit dossier buigt. Ze wil daarom de plannen en de bezwaren van de bewoners goed tot zich nemen en stelt de definitieve besluitvorming door de gemeenteraad dan ook uit tot in januari. "Maar ik kan er niet meer van maken dan het is", waarschuwde ze. "Deze plannen lopen al een aantal jaren. Maar ik wil heel serieus naar de zorgen van de buurtbewoners kijken."

De gemeente is al langer van plan om in Meerwijk een warmtenet aan te leggen en de riolering te vervangen. Dit moet gecombineerd worden met grootschalige renovatie van het wegennet. Ook om voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering, want er is meer groen nodig om het regenwater te verwerken.

Auto's per huishouden

De buurtbewoners voelen zich niet gehoord in hun kritiek. Er is volgens hen nu al bijna niet genoeg parkeerplek in de wijk. Met nog meer geplande woningbouw zijn ze bang dat ze in de toekomst amper hun voertuig in de buurt van hun eigen huis kwijt kunnen. Ook denken ze dat de wijk de komende tijd zal verjongen en er juist dus nog meer auto's bij zullen komen als gezinnen de woningen van nu alleenstaande ouderen betrekken. De gemeente rekent met 0,8 auto per gezin terwijl de meeste huishoudens een of zelfs twee auto's gebruiken.

Tijdens een bijeenkomst met burgemeester Jos Wienen vorige maand liet de buurt weten niet te zijn meegenomen in de plannen. De aanwezige bewoners bij de overhandiging van de stapel handtekeningen waren positief gestemd over de houding van de nieuwe wethouder. Maar als de gemeenteraad in januari niet bereid is om naar hen te luisteren, zullen ze de straten barricaderen, zo herhalen ze hun eerdere dreigement.

