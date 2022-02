Honderd parkeerplaatsen in definitief ontwerp Meerwijk: "Heel teleurstellend"

Het college heeft deze week besloten over het definitieve ontwerp voor de herinrichting van Meerwijk in Haarlem. In het voorstel staat dat er 101 extra parkeerplekken komen ten opzichte van het voorstel van afgelopen zomer. "Een hele grote teleurstelling", aldus de actiegroep, die bestaat uit bewoners van de wijk.

"We zijn vooral verbijsterd dat de plannen van de wethouder vaststaan", aldus de woordvoerder. De groep ontstond vorig jaar toen de gemeente de plannen bekendmaakte. "Tegen ons communiceren ze nog altijd dat het helemaal niet vaststaat, dus daar staan we van te kijken. We laten het hier zeker niet bij zitten. We gaan weer flyeren en volgende week zullen we protesteren op het Da Vinciplein." Volgens de bewoners zijn er nu al te weinig parkeerplaatsen in de buurt en wordt dat probleem alleen maar groter als deze plannen uitgevoerd worden. "Bovendien doet de gemeente nu alsof er 101 éxtra parkeerplaatsen komen. Wat ze werkelijk doen, is dat ze er eerst een heleboel afpakken, en dan maar een kleine hoeveelheid teruggeven."

Wethouder De Raadt zegt dat met dit voorstel juist zoveel mogelijk tegemoet is gekomen aan de bezwaren voor de bewoners. "En tegelijkertijd blijven de belangrijkste uitgangspunten die we eerder met elkaar hebben afgesproken in stand", aldus De Raadt. Tellingen De wijk is volgens de gemeente toe aan vernieuwing en die stelt dat de berekeningen voor het aantal parkeerplaatsen gebaseerd is op tellingen. Bij het opnieuw inrichten wil de gemeente meteen het achterstallige onderhoud aanpakken en wordt rekening gehouden met waterberging. Burgemeester Wienen zei eerder al dat Haarlem zich moet voorbereiden op de risico’s van het veranderende klimaat. Volgens hem moet de omgeving hierop aangepast worden. De commissie Beheer bespreekt het definitief ontwerp op 10 maart.