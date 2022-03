Bondscoach baanwielrenners legt tijdelijk functie neer na botsing met Amy Pieters

Fulco van Gulik zal voorlopig zijn taken als bondscoach bij de baanwielrenners stopzetten. De Wielerbond KNWU liet dat vandaag aan de NOS weten. Van Gulik was betrokken bij de val van Amy Pieters, waarbij de wielrenster uit Zwanenburg zwaar hersenletsel opliep.

Van Gulik was op 23 december vorig jaar aanwezig bij het trainingskamp van Pieters en haar teamgenoten in Spanje. Daar kwam de Noord-Hollandse wielrenster hard ten val. "Amy is samen met Fulco gevallen, ze kwamen met elkaar in aanraking", aldus hoofdcoach van de KNWU Jan van Veen.

De situatie van Pieters is ongewijzigd. De Zwanenburgse wielrenster ligt nog in coma, maar is stabiel. De betrokkenheid van de bondscoach kwam niet eerder naar buiten, omdat 'het hier secundair gaat om de aanwezigen bij het ongeval en primair om de vriend en familie van Amy', vertelt Van Veen.

De taken van Van Gulik worden overgenomen door Mehdi Kordi, die al bij de sprintselectie zat.