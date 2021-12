Zwanenburgse wielrenner Amy Pieters nog drie dagen langer in coma

Wielrenner Amy Pieters uit Zwanenburg wordt nog drie dagen langer in een kunstmatige coma gehouden dan gepland. Na een ongelukkige val afgelopen donderdag werd zij aan haar hoofd geopereerd en sindsdien in slaap gehouden .

Pieters ligt in het ziekenhuis in Alicante in Spanje, waar zij met de nationale baanploeg aan het trainen was. Tijdens de training viel zij op haar hoofd, waarna zij met een traumahelikopter is opgehaald en geopereerd moest worden.

Hoewel de operatie succesvol is verlopen, is na overleg met verschillende Nederlandse doktoren besloten om de dertigjarige wielrenner niet vandaag, maar over minimaal drie dagen te laten ontwaken. Extra rust zou volgens de doktoren in dit stadium een betere kans op herstel geven, schrijft de NOS.

Kampioen

Pieters is de regerend Nederlands kampioen op de weg. Daarnaast is de dochter van oud-wielrenner Peter Pieters ook meervoudig wereldkampioene. Zo veroverde ze samen met Kirsten Wild drie wereldtitels op de baan op het onderdeel koppelkoers.