Amy Pieters in slaap gehouden na succesvolle operatie

Er is nog steeds onzekerheid over het herstel van Amy Pieters. De wielrenster uit Zwanenburg kwam gisteren ongelukkig ten val tijdens een training en wordt de komende dagen in een kunstmatige coma gehouden.

De 30-jarige Pieters kwam tijdens een trainingskamp in Spanje met de nationale baanploeg ten val. Per traumahelikopter werd zij naar een ziekenhuis gebracht, waar ze inmiddels succesvol is geopereerd aan haar schedel. Er is druk in haar hoofd weggenomen die was ontstaan door de val. De artsen kunnen echter nog niets zeggen over de ernst van de schade.

Onzekerheid

"De operatie op zichzelf is gelukt. De artsen waren tevreden. Nu is het afwachten hoe Amy straks uit haar slaap komt. Fingers crossed. Er is veel onzekerheid", zegt ploegleider Danny Stam van Pieters' ploeg SD Worx vandaag tegen het AD. Familieleden van Pieters en vertegenwoordigers van de KNWU zijn inmiddels ook naar Spanje afgereisd.

Pieters is de regerend Nederlands kampioen op de weg. Daarnaast is de dochter van oud-wielrenner Peter Pieters ook meervoudig wereldkampioene. Zo veroverde ze samen met Kirsten Wild drie wereldtitels op de baan op het onderdeel koppelkoers.