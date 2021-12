Wielrenster Amy Pieters in ziekenhuis na aanrijding

Amy Pieters is vandaag in het Spaanse Calp betrokken geraakt bij een aanrijding. De wielrenster uit Zwanenburg is per traumahelikopter vervoerd naar een plaatselijk ziekenhuis.

De 30-jarige Pieters is in Spanje op trainingskamp met de nationale baanploeg. Ze verloor bij de val haar bewustzijn. In het ziekenhuis heeft Pieters inmiddels een operatie ondergaan aan haar hoofd. Bondscoach Fulco van Gulik blijft met een kleine delegatie in Spanje om Pieters waar mogelijk te steunen.

De KNWU zal voorlopig geen verdere mededelingen doen over het ongeval en vraagt om de privacy van de betrokkenen te respecteren.

Wereldkampioen

Pieters is viervoudig wereldkampioene. Ze veroverde drie wereldtitels op de baan (2019, 2020 en 2021) samen met Kirsten Wild op het onderdeel koppelkoers. In 2019 veroverde ze op de weg WK-goud bij de gemengde ploegenestafette. Daarnaast zegevierde ze ook al een keer in Omloop het Nieuwsblad.