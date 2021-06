Amy Pieters grijpt eerste titel NK wielrennen op de weg

Amy Pieters heeft de Nederlandse titel wielrennen op de weg gewonnen. De 30-jarige wielrenner uit Zwanenburg verraste op de kunstmatige VAM-berg in Drenthe en was daarmee de favorieten te slim af.

De favorieten Lucinda Brand, Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten probeerden weg te snellen uit het peloton. Pieters zat op dat moment al in de kopgroep, die eerder al vooruit was gereden.

Pieters reed weg op een van de vele beklimmingen van de VAM-berg. Met nog twee rondes te gaan was ze niet meer te achterhalen en greep daarmee haar eerste Nederlandse titel op de weg.

In 2015 en 2018 werd Pieters al tweede op het NK en in 2019 werd ze derde. In 2019 werd Pieters Europees kampioenen wielrennen op de weg in Alkmaar.