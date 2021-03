Knappe overwinning van Amy Pieters in Belgische eendagskoers

Vanwege de slechte weersomstandigheden in Vlaanderen waren er weinig aanvallen. Op zo'n veertig kilometer van de finish ging Brown er plots alleen vandoor. Even later kreeg ze gezelschap van Pieter en Klein.

Het gat met het peloton bleef steeds ongeveer dertig seconden. In de slotfase naderde de grote groep tot twaalf tellen, maar daarna viel het stil. Pieters was vervolgens duidelijk de snelste in de sprint.

Pieters is goed begonnen aan het seizoen. Ze werd derde in Omloop Het Nieuwsblad en vorige week won ze het punteklassement in de Healthy Ageing Tour. Ze eindigde toen ook als tweede in de tijdrit.