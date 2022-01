Wielrenster Amy Pieters ademt zelftstandig en keert terug naar Nederland

Met een specialistisch team vliegt Amy Pieters vandaag terug naar Nederland vanuit Spanje. De wielrenster uit Zwanenburg kwam onlangs zwaar ten val bij een training op de weg. Ze verloor daarbij haar bewustzijn en wordt sindsdien kunstmatig in coma gehouden.

Wielerbond KNWU meldt dat Amy Pieters op het moment weer zelfstandig ademt en dat haar situatie stabiel is. In het Spaanse Alicante onderging ze een schedeloperatie om de druk op haar hersenen te verlichten. Nu bij terugkeer in Nederland zal de regerend Nederlands kampioen op de weg verder worden behandeld. Pas wanneer Pieters uit haar coma ontwaakt krijgen de medici een indruk van wat de gevolgen van haar val zijn geweest.