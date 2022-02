Weinig verbetering bij Amy Pieters: "Wachten tot ze wakker wordt"

Tijdens de ploegpresentatie van SD Worx werd Amy Pieters vanmiddag ontzettend gemist. De wielrenster uit Zwanenburg ligt al ruim een maand in coma met ernstig hersenletsel . Sportief manager Danny Stam reageerde voor het eerst op de toestand van Pieters. "We hopen op het beste en zijn met onze gedachten bij Amy, haar familie en vriend."

"Er is sinds ons laatste persbericht van donderdag eigenlijk geen nieuws te melden", zegt Stam tegen NU.nl . "Amy is stabiel, maar het gaat niet goed. Ze is in een diepe coma en er is niet veel verbetering. Pas als ze wakker wordt, kunnen we een prognose voor de toekomst geven. Ik zou graag meer vertellen, maar er is niets meer te vertellen dan dit. We hopen op het beste en zijn met onze gedachten bij Amy, haar familie en vriend."

Vorige maand was de ploeg opnieuw op trainingskamp in Spanje. "Dat was goed, want op zware momenten kun je elkaar een knuffel geven of samen een traantje laten. Het team is een kleine familie, we zijn altijd samen onderweg. Als er zoiets als met Amy gebeurt, dan is dat heel eng."

Begin seizoen

Eind februari begint het wielerseizoen pas echt met Omloop Het Nieuwsblad. Stam hoopt dat zijn team er klaar voor is. "We gaan door met ons werk en dat is wielrennen. Amy zal ook willen dat we zo goed mogelijk rijden."