Heemsteedse politiek krijgt als rapportcijfer een 6.2 en haalt top vijf in Noord-Holland

Inwoners van Heemstede hebben de eigen politiek een 6.2 gegeven. Met dat cijfers staat het dorp in de top vijf in Noord-Holland. Dit blijkt uit een onderzoek dat NH Nieuws en Haarlem105 in samenwerking deed met Kieskompas in aanloop naar de verkiezingen op 16 maart.

Zo'n honderd mensen hebben gereageerd in het onderzoek. Naast de algemene tevredenheidsscore, werden er ook vragen gesteld over kwesties die speelden in de politiek zoals het vuurwerkverbod, het postkantoor en ondergrondse afvalcontainers, waar de afgelopen jaren veel om te doen is geweest.

Desondanks zijn de inwoners best content, en staat het dorp na koploper Huizen (6.7), Heiloo en Hilversum (beide 6.3), samen met Amstelveen (ook 6.2) in de top vijf. Buurman Haarlem krijgt een 5.9 en Bloemendaal zelfs een 4.8. Gemeente Hollands Kroon krijgt de rode lantaarn en sluit de lijst af met een vier.

Afvalbeleid zorgt voor ruzie

Ondanks het hoge cijfer zijn de inwoners niet met alles even blij. Zo zien ze het nieuwe afvalbeleid niet zo zitten. Iets minder dan de helft, 42.6 %, gaf aan er ontevreden over te zijn, 26,3 % is wel tevreden met het nieuwe afvalbeleid.

Het gemeentelijke afvalbeleid zorgde begin 2021 nog voor een hoop tumult in de Heemsteedse politiek. Er werd gediscussieerd over de vraag of Heemstede net als Haarlem volledig over moet gaan op ondergrondse afvalcontainers. De gemoederen tussen oppositiepartij VVD en coalitiepartij Heemsteeds Burger Belang liepen zo hoog op dat er wekenlang niet vergaderd kon worden.

Eén van de bewoners vraagt zich in ons onderzoek dan ook af "wanneer het Heemsteeds afvalregime nou eens op orde komt?" Een ander geeft aan afvalscheiding een belangrijk punt te vinden, net als het vergroten van openbaar groen.

Luisteren en woningtekort

In zijn algemeenheid kan de Heemsteedse politiek wel iets beter luisteren naar de inwoners. 30 % vindt dat politici niet genoeg oor hebben voor de inwoners. Wel is het verschil met degenen die dat wel vinden minimaal. Twee procent minder, namelijk 28%, vindt dat er wel genoeg wordt geluisterd. 27 % is hier neutraal in.

Politici moeten wel meer doen om het woningtekort aan te pakken, blijkt uit de antwoorden op die vraag. Bijna de helft (44 %) is het niet eens met de vraag of de politiek genoeg heeft gedaan om het woningtekort op te lossen. 21 % vindt dat er wel genoeg is gebeurd.

Postkantoor en vuurwerk

Op de vraag of het slopen van het oude postkantoor aan de Binnenweg een goed idee was, waren weinig mensen het eens. Dik 70 procent wil dat het postkantoor behouden blijft. Het idee van de ontwikkelaar was om het postkantoor te slopen en er appartementen te bouwen. Dit leidde tot een handtekeningenactie die door 900 Heemstedenaren is ondertekend.

Zoals het er nu naar uitziet, krijgt het postkantoor een monumentenstatus waardoor het niet gesloopt mag worden.

40 % wil een buitenbad

Over het buitenzwembad zijn de cijfers minder duidelijk. Zo’n 40 procent vindt dat er een plek in de buitenlucht moet komen in Heemstede om te kunnen zwemmen. Iets meer dan 20 procent vindt van niet en 26 procent is neutraal.

Op de vraag of Heemstede net als Haarlem een vuurwerkverbod moet krijgen, zijn de inwoners het veel meer eens. In ons onderzoek is dik 77 procent voor een vuurwerkverbod. Zo’n 20 procent is tegen en 14 procent neutraal.

In de gemeente Heemstede mocht er, in tegenstelling tot Haarlem, tijdens de jaarwisseling wel vuurwerk worden afgestoken. Volgens burgemeester Astrid Nienhuis zou een verbod bijna niet te handhaven zijn. Daarnaast was volgens haar ook het draagvlak onder de bevolking voor het verbod belangrijk.