Oude postkantoor Heemstede mogelijk gered van sloop door voorlopige monumentenstatus

Historische Vereniging HeemstedeBennebroek (HVHB), het Cuypersgenootschap en de Erfgoedvereniging Bond Heemschut dienden een verzoek in bij het college om het pand van een gemeentelijke monumentenstatus te voorzien. Het postkantoor werd in 1959 gebouwd naar ontwerp van de Amsterdamse architect Dick Greiner. Het gebouw is kenmerkend voor de periode van de wederopbouw van Nederland na de oorlog.

Het college heeft deze beslissing gemaakt op basis van onder andere het positieve advies van de Erfgoedcommissie van Heemstede, en de andere onderzoeken van deskundigenbureaus Bureau Wim de Wagt en Mooi Noord-Holland.

Als de status wordt toegekend kan de huidige eigenaar van het pand de nieuwbouwplannen in de koelkast zetten. De buurt is het ook niet eens met de plannen. "Eens gesloopt, altijd gesloopt, dan kun je niet meer terug", vertelde Anita die naast het pand woont eerder aan NH Nieuws. "Als je over de Binnenweg loopt, dan is dit gewoon heel opvallend, en het onderscheidt zich van de rest."

Handtekeningen

Anita ging op onderzoek uit naar de rest van het pand en kwam erachter dat er bijvoorbeeld ook een schuilkelder is en dat er veel kunst aanwezig is. Ze startte een petitie om het pand te behouden. Eind december werden de 900 handtekeningen overhandigd aan wethouder Sjaak Struijf. Deze handtekeningen zijn ook meegenomen in het besluit van het college.