900 handtekeningen voor behoud oude postkantoor Heemstede: "Geen gelopen race"

Het oude postkantoor aan de Binnenweg werd in 1959 gebouwd naar ontwerp van de Amsterdamse architect Dick Greiner, en is kenmerkend voor de periode van de wederopbouw van Nederland na de oorlog.

Nog geen monumentenstatus

Maar het gebouw is geen monument. En daar zien veel Heemstedenaren graag verandering in komen, om zo het pand te beschermen tegen sloop. De historische vereniging heeft samen met erfgoedvereniging Heemschut en het Cuypersgenootschap de gemeentelijke monumentenstatus aangevraagd. Het college van Heemstede heeft de bevoegdheid om het pand op de monumentenlijst te zetten. Maar of dat zal gebeuren is nog maar de vraag.

De gemeente is nu bezig met het inwinnen van juridisch advies en advies van de erfgoedcommissie van Noord-Holland, voordat er iets besloten zal worden over het gebouw. Verschoor denkt niet dat het heel lang meer zal duren voordat er duidelijkheid over komt. "Eind maart moet de huidige huurder het pand verlaten. En de eigenaar van het pand wil ook doorgaan met plannen maken. Dus ik denk dat ze er wel haast mee zullen maken."