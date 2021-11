Sloop dreigt voor oude postkantoor Heemstede: 'Eeuwig zonde'

Het oude postkantoor aan de Binnenweg werd in 1959 gebouwd naar ontwerp van de Amsterdamse architect Dick Greiner. Het gebouw is kenmerkend voor de periode van de wederopbouw van Nederland na de oorlog.

Buurtbewoners zijn eraan gehecht, omdat het volgens hen een beeldbepalend pand is. "Als je over de Binnenweg loopt, dan is dit gewoon heel opvallend, en het onderscheidt zich van de rest", vertelt Anita, die haar achternaam liever voor zichzelf houdt. "Alle huizen aan de Binnenweg zijn van de jaren '20 en '30 en het oude postkantoor is echt kenmerkend voor een andere periode. Het is karakteristiek."