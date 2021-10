Geen vuurwerkverbod in Heemstede: “Dan komen de Haarlemmers hier wel heen”

Over het besluit werd lang vergaderd. "Tijdens het debat is uitgebreid over de voor- en nadelen gesproken", aldus burgemeester Nienhuis. "Het feit of omliggende gemeentes wel of geen verbod hebben. Hoe het zit met de draagvlak onder de samenleving en hoe het zit met handhaving."

En handhaving is volgens Nienhuis een groot dilemma, maar draagvlak onder de bevolking voor het verbod is volgens haar net zo belangrijk. "Die twee hebben echt heel veel met elkaar te maken. Als veel inwoners het verbod steunen, dan gaan ze zich er ook vanzelf aan houden."