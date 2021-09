Vuurwerkverkopers slaan in: "Er geldt een afsteekverbod, geen verkoopverbod"

Meerdere vuurwerkverkopers in Haarlem geven aan dat zij ondanks het aangekondigde vuurwerkverbod gewoon vuurwerk gaan verkopen in december. "Het is geen verkoopverbod maar een afsteekverbod", aldus verkoper André Tertsch. Vorige week nam de gemeente het besluit dat er komende jaarwisseling in de gemeente geen vuurwerk mag worden afgestoken.

Ondanks het afsteekverbod gaat Tertsch het siervuurwerk gewoon verkopen. "We zullen hoe dan ook omzetverlies draaien. Wat we niet kwijtraken gaat terug naar de opslag en dat halen we volgend jaar weer tevoorschijn. Ook al mag het hier niet afgestoken worden, in de omringende gemeenten mag het wel. Dan gaan ze daar wel heen."

Het is volgens Tertsch het illegale vuurwerk dat voor problemen zorgt. "Als er een auto wordt opgeblazen dan kan dat onmogelijk zijn gebeurd met het vuurwerk dat wij verkopen. Daar moet eens onderscheid in worden gemaakt. Nu je het legale gaat verbieden, zorg je ervoor dat de jeugd de criminaliteit ingaat en het illegaal gaat afsteken."

Ook bij een feestwinkel in Haarlem-Noord wordt in december vuurwerk verkocht. "Het besluit van de gemeente is ontzettend zuur", aldus Marieke de Boer van de winkel. "Maar we gaan alsnog inslaan. In augustus is de online verkoop gestart en de eerste bestellingen zijn al binnen. Toch verwacht ik nu dat de verkoop minder zal zijn dan voorgaande jaren."

Sandra Lurks is net een jaar eigenaar van een tabaksshop aan de Rijksstraatweg. "Vorig jaar moesten we in december dicht dus konden we geen vuurwerk verkopen. Nu mag het wel, maar mag de klant het niet afsteken. Dat is ontzettend jammer. Maar ik denk toch dat ze het wel gaan doen."

Omliggende gemeenten

De gemeente Heemstede denkt dat Haarlemmers hun vuurwerk bij hen komen afsteken. "Dat risico is er, en daar houden we ook rekening mee bij de voorbereidingen", aldus burgemeester Astrid Nienhuis. "Donderdag in de raad gaan we het hebben over de mogelijkheden voor een vuurwerkverbod. De mening van de bewoners is hierin erg belangrijk."

Ook vanuit de politiek in Bloemendaal wordt geopperd om een totaal vuurwerkverbod in te stellen. Vanuit GroenLinks en Hart voor Bloemendaal komt een initiatiefvoorstel voor een verbod in de gemeente.