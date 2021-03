Heemsteedse raad maakt ruzie openbaar in hoop democratisch proces vlot te trekken

HEEMSTEDE - De coalitie en de oppositie in de gemeenteraad zijn het de afgelopen maand op zijn zachtst niet met elkaar eens geweest. Maar vanavond waren ze wel unaniem van mening dat een fikse ruzie tussen een aantal raadsleden alleen maar opgelost kan worden als alle feiten erover voor alle inwoners te beoordelen zijn. Morgenochtend is het verslag van burgemeester Astrid Nienhuis hierover openbaar.

Het onderzoek van de burgemeester moet het langlopende conflict tussen oppositie en coalitie eindelijk oplossen. Tijdens een debat ruim een maand geleden botsten de coalitiepartijen met de oppositie, omdat een agendapunt over het verwerken van restafval met een minieme meerderheid werd geschrapt.

De grootste oppositiepartij VVD Heemstede wilde in dat debat middels een enquête aantonen dat veel Heemstedenaren niet zaten te wachten op ondergrondse afvalcontainers. In een pauze zou de voorzitter van de commissie (HBB-raadslid Olav Lommerse) naar eigen zeggen 'onheus bejegend' zijn, en zou hem partijdigheid zijn verweten.

Uiteindelijk werd toen de hele vergadering geschorst en werd er tot vorige week zelfs wekenlang niet meer vergaderd. Vanavond was er een extra vergadering nodig over het openbaar maken van het onderzoeksverslag van de burgemeester over deze impasse. En hoewel alle 21 raadsleden hiermee instemden, kwam er in de verklaringen nog veel oud zeer boven water.

Politiek vandalisme

Terwijl er was afgesproken om het onderzoeksverslag van de burgemeester af te wachten alvorens de ruzie openbaar te maken, zetten de coalitiepartijen toch een verklaring op hun websites. CDA-raadslid Arinne de Wit noemde dit 'politiek vandalisme': door die verklaringen konden onjuiste conclusies over het conflict worden getrokken.

Ook de VVD vindt dat het conflict 'enorm is opgeblazen', zo zei fractievoorzitter Michel Radix. "Uit de onderzoeksresultaten zal blijken dat het om een storm in een glas water ging."

Maar GroenLinks-fractievoorzitter Eric de Zeeuw wil niet dat de ruzie gebagatelliseerd wordt: "Sommige raadsleden weten zich onvoldoende te gedragen." De Zeeuw verwijst ook naar een eerdere verklaring van de burgemeester waarin zij aandrong om in het vervolg duidelijke gedragsnormen en omgangsvormen af te spreken.